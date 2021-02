Commissione Ue: domani la Giornata mondiale per un internet sicuro. Vigilare a tutela dei minori e contro la disinformazione

Domani, 9 febbraio, ricorre il Safer Internet Day, la Giornata mondiale per un internet sicuro. Lanciata nel 2004, la giornata viene celebrata online in oltre 170 Paesi in tutto il mondo. Il tema “Insieme per un internet migliore” è, secondo la Commissione Ue, “un invito a partecipare a rendere internet un luogo migliore e più sicuro, soprattutto per i bambini e i giovani”. Mariya Gabriel, commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, dichiara: “I giovani devono sentirsi al sicuro e responsabilizzati mentre navigano online per poter trarre il massimo vantaggio dal mondo digitale. Con il Piano d’azione europeo per l’educazione digitale, stiamo ponendo l’educazione digitale al centro del panorama educativo europeo, promuovendo la cultura digitale per combattere la disinformazione online, sostenendo educatori e insegnanti e garantendo un apprendimento online di qualità”. Il commissario per il mercato interno Thierry Breton aggiunge: “La crisi del coronavirus ci ha costretti a spostare la maggior parte delle nostre attività quotidiane online e quando permettiamo ai nostri figli di navigare in internet, vogliamo che siano protetti. Ci impegniamo a garantire che la trasformazione digitale sia sicura per tutti. Ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale online. Ora ci aspettiamo che l’industria tecnologica faccia la sua parte nella promozione di un internet più sicuro in conformità con le norme dell’Ue”.