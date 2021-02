Giornata per la vita: card. Bassetti (Perugia), “la libertà non va sciupata, usatela per farvi carico degli altri”

“Il Signore ti dona la vita, ti dona la libertà, perché a tua volta di questa tua vita e di questa tua libertà possa farne dono”. Lo ha affermato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel videomessaggio in occasione dell’evento per la 43ª Giornata per la vita che si è tenuto ieri a “Casa San Vincenzo” e trasmesso sul canale YouTube del settimanale cattolico umbro “La Voce”.

Commentando la propria esperienza con il Covid-19, il card. Bassetti ha sottolineato come “la vita è il più grande dono che il Signore ha fatto all’umanità”. E, richiamando il tema della Giornata – “Libertà e vita” –, rivolgendosi ai giovani l’arcivescovo ha ammonito: “La libertà non va sciupata e non prendete strade che portano al nulla. Usate questa vostra libertà per farvi carico degli altri. Gli altri non sono estranei, gli altri sono te stesso e quello che fai a loro di bene, purtroppo anche di male, lo fai a te”.

“Casa San Vincenzo”, opera segno diocesana che da più di un quarto di secolo accoglie donne con minori o singole in gravi difficoltà, incluse coloro che sono in attesa di dare alla luce una creatura, ha ospitato di 1.200 persone di cui un quarto minori. Attualmente nella struttura, gestita dalle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, possono essere accolte non più di 10 persone per un medio-lungo soggiorno, il tempo necessario per essere aiutate a ricostruirsi una vita seguendo un “progetto personalizzato” a seconda se le ospiti sono studentesse, lavoratrici o in cerca di occupazione.