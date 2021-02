Giornata del malato: diocesi Tursi-Lagonegro, domani incontro online con don Angelelli e mons. Orofino

Si svolgerà domani, martedì 9 febbraio, dalle 16 alle 17, sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook della diocesi di Tursi-Lagonegro, l’incontro con don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale di Pastorale della salute, che presenterà il documento “Alla sera della vita. Riflessioni sulla fase terminare della vita terrena”. L’iniziativa è organizzata in preparazione alla 29ma Giornata mondiale del malato (11 febbraio 2021), dall’Ufficio diocesano di Pastorale della salute di Tursi-Lagonegro. A introdurre l’approfondimento teologico-etico e pastorale, la relazione di don Nicola Caino, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della salute. Conclude mons. Vincenzo Orofino, vescovo diocesano e segretario della Commissione Cei per la salute.

L’appuntamento è rivolto agli operatori pastorali, sanitari, ai ministri straordinari della Comunione e a tutti coloro che in maniera associativa e personalmente si occupano della cura dei malati e del mondo della sofferenza. “Un’occasione per compiere una riflessione sulla vita e su come siamo chiamati a prendercene cura. L’incontro ha lo scopo di ampliare lo sguardo sulla persona umana in un orizzonte più grande che non si esaurisce nella vita terrena ma che ha il suo compimento nella vita eterna – si legge in una nota di presentazione dell’evento –. Riflettere sul fine vita dell’uomo significa comprendere in che modo accompagnare l’uomo in ogni stagione della sua esistenza, anche quando quest’ultima è segnata dalla malattia che può essere anche terminale. Si tratta di offrire premure al malato terminale, sostenendolo e instaurando con lui una relazione che tenga insieme vari aspetti: medico, familiare, spirituale e psicologico”.