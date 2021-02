Diocesi: Lecce, cattedrale chiusa per almeno un mese per la sistemazione della nuova illuminazione

Son iniziati i lavori di rifacimento dell’illuminazione della cattedrale di Lecce che, per questo motivo, resterà chiusa per almeno un mese. Il nuovo sistema di illuminazione ha lo scopo di valorizzare ulteriormente il patrimonio artistico del duomo e, nello stesso tempo, ridurre i consumi energetici dell’85%. Le messe solitamente celebrate in cattedrale saranno celebrate nella basilica di Santa Croce, dove da qualche mese sono terminati i lavori di restauro e rifacimento dell’illuminazione (nei giorni feriali alle 9.30 e alle 18.30; il sabato alle 9.30 e alle 19; la domenica alle 10.30, alle 17,30 e alle 19).