Parlamento Ue: oggi confronto con Lagarde (Bce). Domani in plenaria la legge polacca sull’aborto. Mercoledì Von der Leyen sui vaccini

Christine Lagarde, presidente Bce (foto SIR/Parlamento europeo)

La sessione plenaria dell’Europarlamento, che si inaugura a Bruxelles (ma molti eurodeputati seguono i lavori in streaming, causa misure precauzionali per il Covid), proseguendo fino all’11 febbraio, prevede oggi pomeriggio un dibattito con la presidente Bce Lagarde sull’eurozona, domani un confronto con l’Alto rappresentante Borrell sulla Russia, e mercoledì con la presidente della Commissione Von der Leyen sui vaccini. Oggi, dopo le dichiarazioni di apertura del presidente David Sassoli, si discuterà anche del nuovo piano d’azione per l’economia circolare, dell’attuazione della direttiva anti-tratta, della riduzione delle disuguaglianze e la povertà lavorativa in Europa. Domani in agenda la nuova legge polacca sul divieto di aborto. Mercoledì arriveranno in emiciclo lo stato di avanzamento della strategia vaccinale Ue, il controllo democratico dei social media e la salvaguardia dei diritti fondamentali, il pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali, le sfide future in relazione ai diritti delle donne. In questi giorni, e sino a giovedì, i deputati saranno chiamati a votare diverse risoluzioni.