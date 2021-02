Comece: mercoledì 17 febbraio un webinar su “Dignità umana e resilienza: migranti e comunità ospitanti” in Europa

Un webinar su “Dignità umana e resilienza: migranti e comunità ospitanti” promosso il 17 febbraio dalla Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) per mettere a confronto le storie di chi ha raggiunto i Paesi europei, l’esperienza di chi ha accolto e le politiche attuate a livello europeo per gestire la situazione. “I migranti e i richiedenti asilo che entrano nell’Ue devono affrontare enormi difficoltà”, si legge nella presentazione dell’incontro che si terrà dalle 16 alle 17.30 sulla piattaforma Zoom. Ad aprire i lavori saranno Jan De Volder, segretario generale di Sant’Egidio BXL Europa, e padre Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece. “Coloro che emigrano sperimentano la separazione dal proprio luogo di origine e spesso anche uno sradicamento culturale e religioso. La loro situazione di vulnerabilità li espone a un rischio maggiore di essere vittime di discriminazione, intolleranza e persino di trattamenti inumani e degradanti. Ma allo stesso tempo, nel loro percorso e nel processo di integrazione nelle società ospitanti, possiamo trovare esempi della loro resilienza, mostrando la loro tenacia e determinazione per superare i problemi che devono affrontare nella loro vita quotidiana. Lo scopo di questo evento è quello di far sentire la voce dei migranti, dei richiedenti asilo e delle comunità ospitanti e ascoltare i problemi che hanno dovuto affrontare sul campo e come li hanno superati. Significa anche riflettere insieme su come l’Ue potrebbe creare un ambiente più favorevole per loro e con loro”. Ci si può registrare al link: https://forms.gle/tgXUHRPkhDjbFHAY7.