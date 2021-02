Giornata del malato: mons. Parmeggiani (Tivoli e Palestrina), “pregare per quelli colpiti dal Coronavirus, quelli anziani, per il personale medico ed infermieristico”

A causa della pandemia, a differenza di ciò che avveniva negli anni scorsi in occasione della Giornata mondiale del malato, il vescovo di Tivoli e Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, non potrà celebrare la messa con i malati delle due diocesi nel santuario di N.S. di Fatima in San Vittorino Romano.

“Tuttavia – ha affermato mons. Parmeggiani – mai come quest’anno sentiamo la necessità di pregare per i nostri cari ammalati, in particolare quelli colpiti dal Coronavirus, quelli anziani, per il personale medico ed infermieristico nonché per i familiari e quanti a vario titolo sono accanto a loro e condividono le loro sofferenze”. “Pertanto – ha spiegato il vescovo – pur con le limitazioni necessarie per un accesso in sicurezza nelle chiese, invito tutte le parrocchie a celebrare la Giornata mondiale del malato giovedì 11 febbraio 2021”. “Personalmente – ha annunciato mons. Parmeggiani – celebrerò la messa seguita dal canto dell’Ave di Lourdes con il rito del aux flambeaux alle 18 nella cattedrale di S. Agapito martire in Palestrina. A questa messa, preceduta alle 17.30 dalla preghiera del Santo Rosario, invito non soltanto i fedeli ma anche i volontari delle varie associazioni che ogni anno accompagnano i malati a Lourdes e quanti si prendono cura dei nostri ammalati e desiderano pregare per loro”.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla tv web diocesana alla quale si può accedere tramite il portale www.diocesitivoliepalestrina.it.