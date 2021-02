Memoria: oggi incontro dei giovani di Sant’Egidio con Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah

A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, i Giovani per la pace – movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio – hanno organizzato un incontro online con Edith Bruck a cui si sono iscritti centinaia di studenti delle scuole superiori in tutta Italia. Deportata ad Auschwitz e poi in altri campi di sterminio, nel suo ultimo libro, “Il pane perduto”, Bruck racconta la ricerca di una nuova vita dopo la guerra, in un’Europa ancora non liberata dall’antisemitismo. L’incontro è oggi alle 12 e può essere seguito – fa sapere la Comunità di Sant’Egidio in una nota diffusa questa mattina – in streaming su www.santegidio.org e sulla pagina Facebook della Comunità di Sant’Egidio.