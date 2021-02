Cyberbullismo: Acli Roma, oltre cento ragazzi “connessi” per un uso consapevole del web

Una serie di azioni di educazione digitale per sviluppare nei giovani un nuovo rapporto con il web innovativo e informato. In modo da prevenire situazioni di pericolo per i ragazzi, a causa di un uso massivo e inconsapevole dei rischi, come il cyberbullismo. L’iniziativa è promossa dalle Acli di Roma, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che che si è celebrata ieri. Viene così sviluppato il progetto “#Con-nesso. Orientarsi per navigare senza affondare”. A sostenerlo, la Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico “Social media. Opportunità e rischi per i giovani legati all’utilizzo della Rete”.

Verranno coinvolti complessivamente 105 ragazzi, provenienti da tre istituti della Capitale: l’Iiss Cine Tv Roberto Rossellini, l’Isis Via di Saponara 150 e il Liceo scientifico statale Nomentano. In totale sono previsti 9 incontri (online, a causa dell’emergenza Covid), alcuni dei quali coinvolgeranno non solo i ragazzi, ma anche i genitori e gli insegnanti. Come strumento di supporto, i giovani potranno inoltre utilizzare la piattaforma web www.retesolidalegiovani.it, creata dalle Acli di Roma, sulla quale verranno inseriti tutti i contenuti elaborati durante le giornate informative. Sarà inoltre attiva un’area “Help!” nella quale i ragazzi potranno segnalare siti pericolosi o richiedere un supporto. La piattaforma multicanale e multiaccesso ha inoltre un’area riservata a genitori ed insegnanti che costituisce un luogo di discussione, confronto e informazione tra adulti consapevoli. Sarà realizzata anche una campagna di sensibilizzazione per l’uso consapevole del web con protagonisti i ragazzi e dedicata proprio ai loro coetanei: verrà veicolata attraverso la piattaforma e attraverso i canali social delle Acli di Roma e di tutte le organizzazioni e media che vorranno contribuire ad amplificare questo messaggio.