Diocesi: Acireale, oggi a Riposto sarà inaugurato il Centro d’ascolto Bakhita

Sarà inaugurato, oggi, alle 18, in occasione della festa di santa Giuseppina Bakhita, nella parrocchia Ss. Apostoli di Riposto, il Centro di ascolto Bakhita. Sarà il vescovo Antonino Raspanti a dare il via alle attività con una particolare benedizione, dopo la celebrazione della messa da lui stesso presieduta. Questo servizio, guidato dal parroco padre Mauro Boscariol, viene svolto da giovani volontari con spirito di accoglienza e fraternità. I destinatari sono tutti coloro che stanno attraversando periodi più o meno lunghi di disagio psicologico, schiavi di dipendenze, vittime di abusi e violenze, povertà e precarietà. La consulenza si avvale della specializzazione e dell’esperienza dell’équipe “nel pieno rispetto della libertà di coscienza e delle convinzioni personali ed etiche dell’utente, garantendo il totale anonimato”.

Il Centro di ascolto Bakhita, quindi, con i suoi professionisti ed operatori volontari, si propone di essere come un “compagno” di viaggio che indica la strada giusta da percorrere, “una strada di libertà che ridia dignità alla vita”. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo principale, inoltre, è l’ascolto come momento di accoglienza e strumento per l’accompagnamento della persona in un percorso di riconoscimento di sé e delle proprie potenzialità, promuovendo la capacità di fronteggiare le situazioni difficili. L’accoglienza è il primo punto di contatto tra i volontari e le persone in condizione di bisogno. Il Centro sarà aperto il lunedì, dalle 16 alle 18, e il venerdì dalle 10 alle 12.