Papa Francesco: il programma ufficiale del viaggio in Iraq

Baghdad, Najaf, Ur, Erbil, Mosul, Qaraqosh. Sono queste le tappe del prossimo viaggio in Iraq, in programma dal 5 all’8 marzo. In tre giorni Francesco pronuncerà quattro discorsi e terrà due omelie e un Angelus, come si apprende dal programma ufficiale diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Il 5 marzo l’aereo con a bordo il Papa partirà da Fiumicino alla volta di Bagdhad, dove è prevista l’accoglienza ufficiale presso l’aeroporto e l’incontro con il Primo Ministro nella Sala Vip. Poi la cerimonia ufficiale di benvenuto presso il palazzo presidenziale di Baghdad, seguita dalla visita di cortesia al Presidente della Repubblica nello studio privato e dall’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico nel salone del Palazzo Presidenziale. Qui il Papa terrà il suo primo discorso, mentre il secondo discorso è in programma durante l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i seminaristi e i catechisti nella cattedrale siro-cattolica di “Nostra Signora della Salvezza” a Baghdad. Il 6 marzo il Papa partirà in aereo per Najaf, nel cui aeroporto si svolgerà la visita di cortesia al Grand Ayatollah Sayyid Ali Al-Husaymi Al-SIstani. Poi la partenza in aereo per Nassiriya, per l’incontro interreligioso presso la Piana di Ur, occasione del terzo discorso del Santo Padre. Ritornato a Baghdad, nel pomeriggio, è in programma la Messa nella cattedrale caldea di “San Giuseppe” a Baghdad. La mattina del 7 marzo il Papa partirà in aereo per Erbil, nel cui aeroporto è prevista l’accoglienza delle autorità religiose e civili della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Subito dopo la partenza in elicottero per Mosul, dove il Papa reciterà una preghiera di suffragio per le vittime della guerra, presso Hosh al-Bieaa (piazza della Chiesa). Francesco riprenderà al termine l’elicottero alla volta di Qaraqosh, per la visita alla comunità locale – alla quale indirizzerà un discorso, seguito dall’Angelus – nella chiesa dell’Immacolata Concezione. Lunedì 8 marzo la partenza da Bagdadh per Roma. Nell’aeroporto della capitale irachena si svolgerà la cerimonia di congedo, prima della partenza per Ciampino.