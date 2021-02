Diocesi: Caritas Bolzano, per San Valentino ritornano i “regali solidali” per sostenere le famiglie povere dell’Etiopia

L’associazione floricoltori dell’Alto Adige e la Caritas altoatesina tornano in campo per l’Etiopia. Chi acquista un regalo floreale di produzione di una giardineria altoatesina durante la settimana di San Valentino, dall’8 al 15 febbraio, garantirà infatti un albero da frutto a una madre in Etiopia attraverso l’iniziativa della Caritas “Regali solidali”. “Con la pandemia molte famiglie, in Etiopia, hanno perso completamente il loro già esiguo reddito”, spiega Judith Hafner, che accompagna i progetti della Caritas in Africa e conosce bene la situazione della gente. “Solo chi può essere autosufficiente può affrontare il futuro con fiducia”.

Si potrà compiere la buona azione di san Valentino in 29 giardinerie altoatesine. “Quest’anno la campagna è particolarmente importante perché è un segno di solidarietà e amore per il prossimo in un terribile periodo storico che è particolarmente difficile per tutti noi. Un regalo di San Valentino acquista così un significato più profondo perché aiuta a salvare intere famiglie dalla fame e dalla malnutrizione”, sottolinea Valtl Raffeiner, presidente dell’Associazione dei floricoltori altoatesini che dal 2013 propone la campagna insieme a Caritas. In questi otto anni oltre 8.300 alberi da frutto sono stati distribuiti a famiglie in Etiopia. I regali solidali della Caritas sono visibili sulla pagina www.caritas.bz.it (alla voce “Donazione/ Regali solidali”).