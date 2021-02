Germania: diocesi Monaco-Frisinga, studio legale indipendente redigerà un rapporto sulla situazione storica degli abusi

Il card. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco-Frisinga, ha dato mandato a uno studio legale indipendente di Monaco di redigere un rapporto sugli abusi sessuali: qualunque sia il risultato finale, Marx non interverrà personalmente per indirizzare eventuali cambiamenti nelle risultanze finali del rapporto o per influenzarne gli esiti. “Spero vivamente che la relazione chiarisca le responsabilità”, ha detto il cardinale in una intervista riportata dal quotidiano “Augsburger Allgemeine”. “Naturalmente, questo vale anche per la mia persona e le mie aree di responsabilità”. Lo studio legale Westpfahl Spilker Wastl è lo stesso che venne inizialmente incaricato dall’arcidiocesi di Colonia e successivamente sconfessato dall’arcivescovo, il card. Rainer Maria Woelki, che non ha ritenuto l’operato metodologicamente adeguato: nonostante le proteste giunte da molte parti della Chiesa di Colonia, dai media e da ampie frange della Dbk, Woelki non ha fatto per ora pubblicare i risultati in attesa di un ulteriore rapporto legale richiesto allo studio dell’avvocato penalista di Colonia Björn Gercke. In più occasioni il card. Marx ha ribadito la sua ferma intenzione di rendere pubblici tutti i documenti relativi alla sua gestione dei casi di abusi nella arcidiocesi di Monaco-Frisinga, ma anche di non voler coprire minimamente ciò che sarebbe eventualmente successo durante la gestione dell’arcidiocesi da parte dei suoi predecessori Ratzinger e Wetter.