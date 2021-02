Cinema: è possibile noleggiare on line la versione italiana di “Fatima, l’ultimo mistero”

Sulla piattaforma estrenosdecinedigital è possibile noleggiare la versione italiana del film “Fatima, l’ultimo mistero”. Il film è stato presentato il 27 agosto 2020 nel corso delle Giornate internazionali del film religioso di Todi e a Venezia il 9 settembre, a margine alla Mostra del Cinema, mentre ha fatto il suo esordio nelle sale cinematografiche il 24 ottobre dello scorso anno a Roma. Messo in cartellone in molti cinema italiani, le proiezioni sono state interrotte a causa della pandemia, e pertanto è adesso disponibile per tutti in digitale.

Il film racconta di Monica, una montaggista in cerca di lavoro, che riceve tramite un amico il contatto di un produttore che sta realizzando un documentario sulle conseguenze delle apparizioni di Fatima. Sebbene riluttante a causa del suo agnosticismo, accetta di collaborare per necessità economiche. Durante il montaggio delle immagini scorrono davanti ai suoi occhi eventi straordinari che fanno crollare le sue certezze. La sua vita, improvvisamente, verrà segnata per sempre.

“Questo film documentario è stato realizzato in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima e intreccia in forma inedita una storia di fantasia con la rievocazione delle apparizioni corredata da una parte documentaria, nella quale si alternano immagini tratte da archivi storici ed interventi di esperti internazionali”, si legge in una nota.