Maltempo: Protezione civile, “allerta arancione in Campania, Basilicata e Calabria”

“L’intenso flusso perturbato di matrice atlantica che sta interessando l’Italia causerà, nella giornata di domani, un nuovo peggioramento, specie al Centro-Sud, con ventilazione occidentale sostenuta sulle regioni peninsulari, specialmente sulle zone costiere e sulle aree appenniniche esposte”. È quanto si legge nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso oggi dal Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, sulla base delle previsioni disponibili.

“L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 9 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate – averte la Protezione civile -. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte, su Marche, Toscana e Campania, in estensione ai settori appenninici dell’Emilia-Romagna e su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, specie sui settori costieri e sulle zone appenniniche esposte. Previste mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per la giornata di domani, martedì 9 febbraio, allerta arancione su buona parte del versante tirrenico della Campania, sui settori occidentali della Basilicata e su quello tirrenico settentrionale della Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla nel Lazio, sui bacini Livenza, Lemene e Tagliamento in Veneto, sulla Toscana settentrionale, sui restanti territori della Campania, su gran parte di Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria”.