Governo: De Palo (Forum famiglie), “Draghi metta fra le priorità un Piano nazionale per far ripartire la natalità”

“L’appello al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi da parte delle famiglie italiane è di mettere tra le priorità del nascente Governo un Piano nazionale per far ripartire la natalità”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, in un comunicato diffuso ieri.

“Il nostro Paese – prosegue De Paolo – vive da troppi anni un inverno demografico senza precedenti. Ma pare che finora, a livello politico e istituzionale, in pochi se ne siano accorti. Oggi, anche Papa Francesco all’Angelus ha voluto sottolinearlo. Da tempo il Forum famiglie chiede misure di giustizia fiscale e di sostegno economico per le famiglie che mettono al mondo dei figli. Ora c’è l’opportunità dei 209 miliardi di euro del Recovery Plan. Il Governo Draghi abbia il coraggio d’investire una quota significativa del ‘Next Generation Eu’ per dare una prospettiva migliore alle tante coppie che desiderano un figlio, ma sono spaventate da decenni d’immobilismo e di risposte mancate da parte degli esecutivi che si sono succeduti negli anni”. Per questo il Forum organizzerà il prossimo 14 maggio a Roma gli Stati generali della natalità. “Un’occasione d’incontro con il mondo della politica, dell’economia, delle imprese, della scuola, dello spettacolo e dell’informazione nel quale ribadire – conclude De Paolo – che senza figli non c’è futuro per l’Italia”.