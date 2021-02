Infanzia: Cisterna di Latina, un concorso per ricordare Martina e Alessia Capasso promosso dall’Acr della parrocchia di San Valentino

“Una classe a regola d’arte”: è lo slogan di un concorso indetto dall’Azione cattolica dei ragazzi della parrocchia di San Valentino a Cisterna di Latina e rivolto a bambini e ragazzi dai sei ai tredici anni. L’iniziativa è stata lanciata per ricordare le sorelline Martina e Alessia Capasso, uccise dal padre il 28 febbraio 2018. E proprio il 28 febbraio si terranno le premiazioni della competizione che vuole “informare, istruire e sensibilizzare bambini, giovani e adulti al rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – spiegano gli organizzatori –. È il secondo anno che come parrocchia promuoviamo la Festa dei diritti dei piccoli, in memoria di Alessia e Martina, e vogliamo dare ai ragazzi l’opportunità di partecipare alla vita culturale della propria città, come scritto nell’articolo 31 della Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia”. Una foto, una creazione tridimensionale realizzata con materiale riciclato, un tema o una filastrocca: sono le categorie con cui è possibile partecipare al concorso, inviando il lavoro entro il 21 febbraio. Tema unico: i compagni di scuola. “L’obiettivo è raccontare la bellezza dei propri compagni di classe con le loro particolarità, capacità e qualità – proseguono dall’Ac di San Valentino –. Alessia e Martina sono state compagne di classe per altri bambini e hanno anche loro sperimentato la bellezza delle amicizie che nascono tra i banchi di scuola”. Libri e giochi sono i premi messi in palio per i vincitori, selezionati da una giuria composta da responsabili di Ac, dal viceparroco, don Paride Bove, da insegnanti ed esperti d’arte.