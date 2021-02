Venezuela: Conferenza episcopale, un seminario per giornalisti sul tema delle canonizzazioni e beatificazioni

La Conferenza episcopale venezuelana, attraverso il proprio Dipartimento per le Comunicazioni, comunica che sabato 6 marzo 2021 si terrà il seminario di lingua e informazione religiosa, rivolto a giornalisti e professionisti della comunicazione, incentrato sulla copertura di beatificazioni e canonizzazioni. Si terrà in forma virtuale, dalle 8.30 alle 12.30. Durante la giornata, vari esperti spiegheranno i dettagli specifici di come seguire dal punto di vista giornalistico e con competenza eventi di beatificazione o canonizzazione. Questi alcuni argomenti che saranno trattati: processi per la causa di beatificazione e canonizzazione, la liturgia della celebrazione, le reliquie nella Chiesa: autenticità e veridicità, le cause attualmente in corso in Venezuela, la trasmissione di immagini durante una copertura religiosa.

In questa occasione possono partecipare non solo i giornalisti ma anche staff tecnici, cameramen e produttori. Al termine verrà inviato un attestato digitale di partecipazione vidimato dall’Istituto nazionale di pastorale (Inpas) della Conferenza episcopale venezuelana e dal Dipartimento Comunicazione della segreteria permanente dell’Episcopato venezuelano.

Le iscrizioni saranno aperte fino a mercoledì 3 marzo 2021. Per formalizzare la partecipazione occorre registrarsi al modulo disponibile on line.