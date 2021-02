Disabilità: Fish e Fand, oggi incontro con la neo ministra Stefani. Pagano, “abbiamo offerto collaborazione per affrontare insieme emergenze e temi irrisolti”

Si è svolto stamane presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio il primo incontro, di conoscenza reciproca e di ascolto, fra la neoministra per le disabilità Erika Stefani e i presidenti delle due Federazioni delle Associazioni della disabilità Nazaro Pagano (Fand) e Vincenzo Falabella (Fish).

“ Si è trattato oggi – precisa il presidente della Fand, Pagano – di un incontro informale e cordiale, che ha solo avviato il necessario e urgente confronto con il nuovo Governo sui temi oggi più urgenti per il mondo della disabilità, fra i quali certamente la priorità delle vaccinazioni, le difficoltà e la solitudine dei disabili gravi e delle loro famiglie, ora ancor più penalizzate dalla pandemia”. Nei prossimi giorni la ministra Stefani riceverà le rispettive delegazioni delle due Federazioni delle Associazioni della disabilità. Pagano commenta: “Auspichiamo l’inizio di una proficua e continuativa interlocuzione con la ministra Stefani, alla quale abbiamo oggi offerto la nostra collaborazione ed esperienza per affrontare insieme le emergenze e i tanti temi irrisolti”.