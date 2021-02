Coronavirus Covid-19: Auser, volontari in campo per le vaccinazioni degli over 80 per aiutare nelle prenotazioni e nel trasporto

Con l’avvio in tutte le regioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per i cittadini con più di 80 anni, l’Auser, con la sua capillare rete di volontari, si è messa a disposizione fornendo un supporto nella procedura di prenotazione on line. “I volontari sono a disposizione di tutti quegli anziani soli e in difficoltà che non riescono a fare la prenotazione in autonomia. La rete solidale dell’associazione è anche a disposizione – previa prenotazione- ad accompagnare gli over 80 in auto presso le strutture preposte per effettuare la vaccinazione anti Covid”, spiega una nota.

“Siamo in campo ora più che mai con i nostri volontari – sottolinea il presidente nazionale dell’Auser, Enzo Costa – per venire incontro ai bisogni degli anziani più fragili. Gli over 80 hanno molte difficoltà nell’utilizzare i nuovi strumenti digitali e ci siamo subito attivati per fornire loro un adeguato supporto. Dall’emergenza Covid l’Auser non si è mai fermata e continua ad essere vicina agli anziani fragili con una vasta rete di prossimità. Per questo pensiamo sia giusto garantire ai volontari la precedenza nella vaccinazione come già accade per altre categorie”.

Si può contattare la sede Auser più vicina consultando l’elenco al link del sito: https://www.auser.it/contattaci/.