Diocesi: Ancona, firmata a Castelfidardo una convenzione tra l’Iss “Laeng-Meucci” e l’Ucid nell’ambito del progetto “We at Co”

Questa mattina, nell’ambito del progetto “We at Co” – bando pluriennale per l’attività di impresa rivolto ai giovani e ideato dall’Ufficio problemi sociali e del lavoro dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo insieme all’Ucid di Ancona e al Progetto Policoro – è stata firmata a Castelfidardo una convenzione tra l’Istituto di istruzione superiore “Laeng-Meucci” e l’Ucid (sezione di Ancona). Alla presenza dell’arcivescovo metropolita Angelo Spina è stato illustrato il progetto a docenti e studenti e, al termine dell’incontro, il dirigente scolastico Angelo Frisoli e il presidente dell’Ucid di Ancona, Giuseppe Palestini, hanno firmato la convenzione.

Il progetto si propone di trasformare un’idea innovativa in una attività imprenditoriale. Il bando, già pubblicato sul sito web dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni che, individualmente o in forma associata, intendono sviluppare una idea-progetto. Le prime ventiquattro idee selezionate da una Commissione di esperti potranno essere sviluppate in un sito a Castelfidardo (una ex fabbrica di fisarmoniche), in cui i giovani scelti parteciperanno a percorsi formativi che li aiuteranno ad implementare il loro progetto. Un gruppo di esperti e volontari organizzerà le consulenze necessarie affinché vengano avviate nuove start up e la creatività trovi una concreta attuazione originando nuovo lavoro.

Nel sottolineare l’impegno della Chiesa per i giovani e il lavoro, mons. Spina ha concluso: “Il lavoro dà la dignità e deve essere il frutto di uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e della persona. L’ecologia integrale predicata da Papa Francesco è l’unica strada da percorrere nel futuro e i giovani dovranno esserne i protagonisti e le sentinelle”.