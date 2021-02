Servizio civile: Apg23, quasi 900 candidature per i progetti in Italia e all’estero

Sono 882 in totale, 495 per i progetti in Italia e 387 per i progetti Caschi Bianchi all’estero, i giovani che tra dicembre 2020 e febbraio 2021 hanno scelto di candidarsi per l’esperienza di Servizio civile con la Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) a fronte di 339 posti disponibili. “Siamo contenti dell’ampia risposta che i giovani hanno dato al bando, in linea con il dato nazionale che ha registrato un boom di domande: 125mila su 46mila posti disponibili – dice Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII -. Significa che i ragazzi vogliono tornare a essere protagonisti soprattutto dopo questo difficile anno in cui la pandemia ha costretto tanti di loro a rimanere relegati in casa”.

Dai primi di marzo i giovani saranno impegnati nei colloqui di selezione: le date e tutti gli aggiornamenti sul sito serviziocivile.apg23.org. “Scegliere il Servizio civile significa scegliere di coinvolgersi, attivarsi e dare il proprio contributo per la costruzione di una società più giusta ed inclusiva — continua Ramonda —. Ci uniamo alla Conferenza nazionale Enti Servizio civile, di cui la Comunità è parte, nel richiedere al nuovo Governo di farsi carico delle proposte già avanzate per l’ampliamento e la stabilizzazione del numero di posti messi a bando annualmente, per il miglioramento del processo di stesura e deposito di programmi e progetti e per un aumento del monitoraggio”.