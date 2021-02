Progetto Policoro: Lazio, al via un corso per animatori di gruppi giovani su comunicazione, scuola, lavoro e spiritualità

“T’incontro nella comunione” è il titolo di un progetto di formazione promosso dal Coordinamento regionale del Lazio del Progetto Policoro, insieme con gli Uffici di pastorale giovanile, sociale, vocazionale e comunicazioni sociali del Lazio, che parte martedì 23 febbraio alle 21. Il percorso, che andrà avanti settimanalmente in Quaresima e nel Tempo di Pasqua, si svolge con la formula del webinar, è rivolto a educatori e accompagnatori di gruppi giovani e vuole sostenere il loro servizio nel campo dell’educazione e dell’accompagnamento. “La proposta tiene conto della complessità dei nostri territori e della varietà dei già avviati cammini diocesani e vuole unire le tensioni educative che scorrono nelle increspature di questo tempo – riferisce al Sir don Antonio Scigliuzzo, referente per la Pastorale giovanile nel Coordinamento del Progetto Policoro del Lazio –. Abbiamo pensato a un pacchetto di strumenti che si concentra su servizio nella comunicazione e uso dell’ambiente digitale, accompagnamento spirituale e umano, orientamento alla scuola e al lavoro. L’obiettivo è valorizzare e mettersi sempre in ascolto dei giovani”. Ad animare gli incontri ci saranno giornalisti come Costantino Coros, Mirko Giustini e Luigi Ferraiuolo ed esperti di web come Gigi Cotichella; Mirko Campoli e don Emanuele Giannone proporranno moduli sull’orientamento alla scuola e al lavoro; su spiritualità e accompagnamento, infine, interverranno don Luigi Maria Epicoco, padre Gaetano Piccolo, don Michele Gianola, padre Claudio Rajola e don Fabio Rosini. Per iscriversi al corso, gratuito, è disponibile un form on line.