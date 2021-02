Croazia: card. Bozanic, auguri al nuovo patriarca ortodosso Porfirio. “Azione della divina provvidenza”

Il cardinale Bozanic con il patriarca Porfirio

“Con grande gioia ho appreso la notizia che il Santo Sinodo dei vescovi della Chiesa ortodossa serba ha eletto sua santità patriarca della Chiesa ortodossa serba”. Lo scrive nel suo messaggio di auguri al nuovo patriarca serbo Porfirio il card. Josip Bozanic, arcivescovo di Zagabria. Nella elezione il porporato vede “l’azione della divina provvidenza e segno dello Spirito Santo”. Il card. Bozanic ricorda “il comune pellegrinaggio”, suo e dell’allora metropolita ortodosso di Zagabria-Ljubiana, oggi patriarca serbo, recatisi “il 12 gennaio, dal duomo di Zagabria fino alla cattedrale ortodossa della Trasfigurazione”. L’augurio, dunque, del cardinale è che l’elezione di Porfirio “possa essere prima di tutto una benedizione per la sorella Chiesa ortodossa serba, possa lo Spirito Santo che ci rinnova aprire nuove vie dell’amore e della carità di Dio, nuova comprensione e apprezzamento, accoglienza e perdono per aprire nuove pagine di feconda collaborazione nella comunione per il bene dei fedeli che ci sono affidati”. “Le nazioni alle quali apparteniamo in queste parti del continente europeo – conclude il card. Bozanic -, nel nostro tempo affaticato da sfide, aspettano da noi cristiani di essere sale delle terra e luce del mondo, messaggeri della speranza evangelica”.