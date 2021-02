Giornata camici bianchi: Fatebenefratelli Isola Tiberina e Policlinico Gemelli, domani incontro online su Covid-19 e psicologia ospedaliera

Domani, 20 febbraio, ricorre la prima Giornata nazionale dei camici bianchi, istituita lo scorso novembre per onorare l’impegno, la professionalità e il sacrificio dei “Camici bianchi” nel corso della pandemia da coronavirus. Il 20 febbraio 2020 è il giorno in cui Annalisa Malara, anestesista dell’Ospedale di Codogno, ha scoperto il cosiddetto “paziente uno”, il trentottenne Mattia ora tornato alla vita normale. Per l’occasione (dalle 9 alle 14) i Servizi di psicologia del Fatebenefratelli-Isola Tiberina e del Policlinico universitario A. Gemelli Irccs organizzano l’incontro online “Covid-19: la psicologia ospedaliera dal reale al virtuale” con l’intervento dei responsabili di Servizi/Unità di psicologia ospedaliera provenienti da tutto il territorio nazionale.

Introdurrà i lavori David Lazzari, presidente Cnop (Consiglio nazionale Ordine degli psicologi). Responsabili scientifici del webinar Daniela de Berardinis, responsabile Sevizio di psicologia Fatebenefratelli, e Daniela Chieffo, responsabile Unità operativa di psicologia clinica del Gemelli.

A un anno dalla identificazione del primo paziente Covid in Italia, l’emergenza sanitaria ha messo in evidenza la necessità di interventi psicologici su personale sanitario, familiari di pazienti ricoverati, cittadini. Le ricerche rilevano che quarantena e isolamento possono favorire l’insorgenza di manifestazioni di disagio psicologico e alterazioni psicopatologiche derivanti da distanziamento, esaurimento di risorse personali, difficoltà di comunicazione, deprivazione relazionale, affettiva e ambientale.

Nella gran parte delle strutture sanitarie italiane, i Servizi di psicologia si sono attivati per dare supporto specializzato a quanti in ambiente ospedaliero (e non) hanno vissuto situazioni di particolare stress legato all’emergenza Covid. Durante la mattinata, attraverso uno scambio di esperienze – consulenze telefoniche attivate per i cittadini, nuovi interventi terapeutici on line, supporto psicologico per familiari di pazienti in Terapia intensiva, gruppi di condivisione per il sostegno al personale sanitario – si vuole evidenziare, spiega un comunicato, “l’importanza di introdurre sempre più l’intervento psicologico nell’organizzazione della cura ospedaliera, per una risposta globale ai bisogni della persona sul piano fisico, emotivo, sociale”.