Giornata del malato: Modena e Carpi, domani convegno interdiocesano su Covid e fragilità. Domenica messa presieduta dall’arcivescovo Castellucci

Le iniziative per la Giornata del malato 2021 nella chiesa di Modena-Nonantola e Carpi proseguono con il convegno di pastorale della salute, in programma dalle 9 di domani in diretta streaming sul canale Youtube “Arcidiocesi di Modena-Nonantola”, e con la messa presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci nella chiesa parrocchiale di Gesù Redentore, alle 15 di domenica. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle norme previste per la prevenzione del contagio da Covid-19: non sarà trasmessa in diretta, ma la registrazione sarà disponibile dalle 17, anche in questo caso sul canale Youtube “Arcidiocesi di Modena-Nonantola”.

Il Covid-19 ha provocato povertà nuove ed aggravato fragilità già esistenti. Triplice il filo conduttore del convegno di domani dedicato a queste fragilità: ascolto di bisogni, attenzione a risposte già attivate, progettualità per la comunità cristiana e civile. Verranno proposte testimonianze di esperienze difficili in questo tempo di pandemia: un pediatra e una mamma con una bimba disabile, famiglie e operatori dell’Istituto Charitas, una grande struttura per anziani. Ancora: adolescenti e i loro educatori, insegnanti e psicologi. Infine problemi sociali, economici e di solitudine di famiglie italiane e straniere, attraverso le testimonianze della Caritas e di Porta Aperta di Modena e Mirandola e di Migrantes, e la sofferenza nelle carceri di Modena.

Ai bisogni emersi cercheranno di offrire una lettura e una prospettiva positiva, comunitaria ecclesiale don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute presso la Cei, e Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena. La riflessione conclusiva sarà affidata all’arcivescovo Castellucci.