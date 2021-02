Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, sale a 0,99 l’Rt nazionale. Incidenza alta nelle Province autonome di Bolzano e Trento e in Umbria

Nella settimana 8 febbraio-14 febbraio l’incidenza a livello nazionale è in lieve aumento, rispetto alla settimana precedente (135,46 per 100mila abitanti contro i 133,13 per 100mila abitanti del periodo 01/02/2021-07/02/2021). Risale anche l’indice di trasmissibilità Rt fino a 0,99, con un range che al limite superiore tocca un valore superiore a 1. Sono i principali dati emersi dal report del monitoraggio sulla situazione Covid-19 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo al periodo 8-14 febbraio.

L’incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, si legge nel report, è ancora lontana da livelli (50 per 100mila) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. L’incidenza settimanale supera la soglia di 250 casi per 100mila abitanti in tre Regioni/P.A.: Provincia autonoma di Bolzano (738,20 per 100mila abitanti), Provincia autonoma di Trento (254,66 per 100mila abitanti) e Umbria (277,07 per 100mila abitanti). Peggiorato anche il livello generale del rischio. Una regione (Umbria) ha un livello di rischio alto secondo il Dm del 30 aprile 2020. Sono 12 (contro le 10 della settimana precedente) le Regioni/Province autonome con una classificazione di rischio moderato (di cui sei ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e otto con rischio basso. Dieci Regioni/Province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui nove anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente.