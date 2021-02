Papa Francesco: a Congresso dell’educazione religiosa, “dalla crisi non si esce uguali”, “costruire il domani, guardare al futuro”

“La pandemia ha segnato la vita delle persone e la storia delle nostre comunità”. Lo dice il Papa, nel videomessaggio, in spagnolo, inviato ai partecipanti al Congresso dell’educazione religiosa patrocinato dall’arcidiocesi di Los Angeles, in corso, in forma virtuale, dal 18 al 21 febbraio, sul tema “Proclaim the Promise!”. “Costruire il domani, guardare al futuro”, l’invito di Francesco per questo “tempo difficile”, attraverso “la vicinanza, la cura, l’accompagnamento e il sacrificio”, necessari per “alimentare la fraternità”. “Da una crisi non si esce mai uguali, si esce migliori o peggiori, ma mai uguali”, ha ribadito Francesco, additando come esempio la figura del Buon Samaritano e esortando a riconoscere “la dignità di ogni persona umana”. Infine, un saluto particolare ai giovani, esortati “alla speranza, una realtà che è radicata nel profondo dell’essere umano, indipendentemente dalle circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive”.