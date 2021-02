Coronavirus Covid-19: Ue al G7, raddoppiato contributo per Covax. 1 miliardo di euro per i vaccini ai Paesi in via di sviluppo

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha annunciato oggi, nel corso dell’incontro web del G7, “ulteriori 500 milioni di euro per lo strumento Covax, raddoppiando il contributo dell’Unione fino a 1 miliardo di euro per l’iniziativa globale che sta guidando gli sforzi per garantire un accesso giusto ed equo a vaccini sicuri per tutti”. Questo nuovo impegno “ci avvicina – ha affermato – al raggiungimento dell’obiettivo di Covax di fornire 1,3 miliardi di dosi per 92 Paesi a basso e medio reddito entro la fine del 2021”. Il Team Europe è uno dei principali contributori a Covax con oltre 2,2 miliardi di euro, inclusi altri 900 milioni promessi oggi dalla Germania. Il contributo è composto da una nuova sovvenzione Ue di 300 milioni di euro e 200 milioni di euro di garanzie del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile che sosterranno un prestito della Banca europea per gli investimenti.