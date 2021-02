Esorcismo: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, dal 1° al 4 marzo on line un corso introduttivo a questo ministero

Dal 1° al 4 marzo l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum propone il primo corso introduttivo sull’esorcismo, on line attraverso un webinar su Zoom. “L’ideazione di tale corso – spiega una nota dell’Ateneo – nasce dal vivo interesse, dalla domanda e dal valore scientifico della tematica offrendo un programma che, in ambito accademico, rappresenta un’introduzione al tema del ministero dell’esorcismo. Il corso promuove la conoscenza di suddetto ministero, particolarmente tra i sacerdoti e i laici coinvolti e persone interessate, affrontando argomenti quali la teologia e il ruolo dell’esorcista, il diritto canonico e alcuni aspetti della psicologia”. Tutto il webinar sarà in italiano, con traduzione simultanea in inglese, spagnolo e portoghese.

Il 5 marzo, alle ore 15.30 (ora italiana), è stata inoltre organizzata una sala stampa on line, per riepilogare i punti più salienti di questo ministero, evidenziando i bisogni e le necessità, e aprire un dialogo con i relatori del corso, che sono padre Pedro Barrajón, sacerdote legionario di Cristo, professore ordinario di Teologia presso l’Ateneo Pontificio, e padre François Dermine, sacerdote domenicano, esorcista e presidente nazionale del Gris (Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa); moderatore padre Luis Ramirez, sacerdote legionario, coordinatore dell’Istituto Sacerdos.

Per accreditarsi alla Sala Stampa e ricevere il link per il collegamento, occorre scrivere, entro il 26 febbraio a comunicazione@upra.org.

Il corso non è assolutamente da intendersi come sostitutivo di quello sull’esorcismo e preghiera di liberazione, che l’Istituto proporrà, come XV edizione, nel prossimo autunno, in modalità presenziale nella sede di Roma (da confermare in base alle nuove disposizioni governative).

Info: Info: https://sacerdos.org/it/primo-corso-introduttivo-sullesorcismo-online/. Iscrizioni: istitutosacerdos@upra.org.