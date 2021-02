Serbia: auguri al nuovo patriarca Porfirio dai vescovi cattolici. “Offriamo piena cooperazione per il progresso delle nostre Chiese”

I vescovi della Conferenza episcopale Ss. Cirillo e Metodio

“Un grande giorno per la Chiesa ortodossa serba e per tutti gli abitanti del nostro Paese”. Con queste parole la Conferenza episcopale internazionale “Ss. Cirillo e Metodio” ha espresso i propri auguri al nuovo patriarca serbo Porfirio, eletto il 18 febbraio. Nel messaggio firmato dal presidente dei vescovi dei Paesi della ex Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Macedonia e Kosovo), mons. Ladislav Nemet rileva il fatto che “il patriarca della Chiesa ortodossa serba ha un ruolo insostituibile nel guidare non solo la Chiesa e i fedeli ma anche tutta la società serba nel cammino dei valori evangelici veri che non cambiano, guidato dalla verità, da Gesù Cristo a cui diamo lode e gloria per la sua elezione”. I vescovi cattolici serbi “in questo tempo pieno di sfide e difficoltà” offrono al nuovo patriarca la propria “cooperazione con il desiderio che ognuno nel proprio ruolo affidatogli dallo Spirito di Dio possa contribuire al progresso sia delle nostre Chiese sia di tutte le persone di buona volontà nella Repubblica di Serbia”. Il messaggio termina con il tradizionale saluto della tradizione ortodossa “Al santissimo ed eminentissimo signor Porfirio, per grazia di Dio arcivescovo di Pec, metropolitca di Belgrado e Karlovac e patriarca serbo: Ad multos annos!”.