Povertà: Cnca, un dossier di don Zappolini e Torregiani sull’indebitamento crescente

Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) promuove un dossier, “Cortocircuito. Come la spirale del debito impoverisce il tessuto sociale”, realizzato da Filippo Torrigiani e Armando Zappolini, che presenta alcune facce, note e meno note, dell’indebitamento crescente che affligge soprattutto le fasce più deboli della popolazione italiana. Il webinar di presentazione del dossier sarà mercoledì 24 febbraio, alle 18, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Cnca e su Zoom iscrivendosi a questo link.

“Un indebitamento le cui cause sono individuate in un aumento della povertà e della disuguaglianza, una difficoltà di accesso al credito fornito dal sistema bancario ­– che investe le proprie risorse in settori assai discutibili come quello delle armi o dei combustibili fossili ­– e in un fenomeno pervasivo come il gioco d’azzardo, che spinge parecchi giocatori verso una condizione di sovraindebitamento”, si legge in una nota del Cnca. Il dossier si sofferma in particolare sull’indebitamento con i Banchi dei pegni, i Compro oro e i circuiti dell’usura.

Introduce e coordina il webinar Riccardo De Facci, presidente del Cnca. Partecipano gli autori del dossier – Filippo Torrigiani, consulente del Cnca e della Commissione parlamentare antimafia, e don Armando Zappolini, Cnca e campagna Mettiamoci in gioco – Rosy Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia, Mauro Croce, psicologo e criminologo.