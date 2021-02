Acli: nel fine settimana la seconda sessione del XXVI congresso nazionale con il rinnovo dei vertici

È in programma per sabato 20 e domenica 21 febbraio, la seconda sessione del XXVI Congresso nazionale delle Acli al termine della quale sarà eletto il nuovo presidente nazionale e il nuovo Consiglio nazionale.

“L’assise – si legge in una nota – si svolgerà all’interno della sala congressi del Seraphicum di Roma, a porte chiuse nel rispetto delle norme anti-Covid, con un ristretto numero di delegati in presenza e la maggioranza dei delegati in collegamento web a distanza”.

I contributi che solitamente autorità ed esponenti del mondo politico e associativo rivolgono agli aclisti in occasione del congresso, saranno sotto forma di messaggi video o scritti. I lavori si apriranno domani alle 9 con la riflessione spirituale del presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, a cui seguiranno i saluti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Alle 11 il presidente nazionale Roberto Rossini presenterà la sua relazione. Successivamente sarà la volta dei contributi del segretario nazionale della Cigl, Maurizio Landini, del segretario nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, della segretaria nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, del presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, del presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Matteo Truffelli, della portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Claudia Fiaschi, della presidente nazionale dell’Arci, Francesca Chiavacci e del presidente nazionale dell’Mcl, Antonio Di Matteo.

Le votazioni per il nuovo presidente, che avverranno con voto online certificato, sono previste nel pomeriggio di domani mentre nella mattinata di domenica si svolgerà l’elezione dei membri del Consiglio nazionale, del Collegio di garanzia e del Collegio dei probiviri. In contemporanea si terrà anche l’assemblea delle delegate del Coordinamento Donne Acli per l’elezione della nuova responsabile nazionale.