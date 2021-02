Bosnia-Erzegovina: Caritas del Nord-Est, incontro online e raccolta fondi per i migranti bloccati nei campi

Un momento di riflessione e testimonianza sulla situazione dei migranti che sono bloccati nei 70 campi in Bosnia-Erzegovina e un progetto di raccolta fondi a loro sostegno. Li organizzano le Caritas della Delegazione Nord-Est, ovvero del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e del Veneto. Interverrà Daniele Bombardi, coordinatore di Caritas Italiana per l’area balcanica, che opera direttamente sul campo.

La situazione a nel campo di Lipa è reputata dalle organizzazioni “molto critica” e la Caritas locale è attiva attraverso l’assistenza umanitaria per i 940 ospiti del campo profughi di Lipa, interventi di miglioramento strutturale del campo, denuncia delle condizioni. Le Caritas diocesane del Nord-Est propongono un incontro in streaming, lunedì 22 febbraio, alle 20.30, durante il quale verrà presentata la situazione e le iniziative programmate per affrontare l’emergenza, attraverso la testimonianza di Daniele Bombardi, operatore in loco, che illustrerà le azioni messe in atto e soprattutto aiuterà i partecipanti a comprendere quali sono le reali necessità e come sostenere le attività in corso. Interverranno anche Laura Stopponi di Caritas Italiana e Silvia Maraone di Ipsia-Acli. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta dal sito www.caritastarvisina.it oppure dal canale YouTube della Caritas Tarvisina.