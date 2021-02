Diocesi: Trapani, incontri online con il vescovo Fragnelli sull’enciclica “Fratelli tutti”

Saranno dedicati alla nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” firmata ad Assisi con l’intento di “far rinascere un’aspirazione mondiale alla fraternità” i “martedì della speranza” della diocesi di Trapani. “A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia i nostri incontri si trasferiscono sui social dove proveremo a riflettere sui temi di scottante attualità che ci propone Papa Francesco aprendoci all’ascolto di alcune esperienze di umanesimo concreto del nostro territorio per conoscerle e farle conoscere”, dice il vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli.

Gli incontri avranno cadenza settimanale e si terranno sulla pagina Facebook della diocesi di Trapani, alle 21, per cinque settimane dal 23 febbraio al 13 aprile (con un pausa per le festività pasquali). Il primo appuntamento sarà martedì prossimo 23 febbraio con interventi di don Liborio Palmeri e Lilli Genco, le testimonianze di Claudia Piacenza, trapanese cooperante del World Food Programme dell’Onu, e di Gina Caldarella, presidente dell’associazione “Amici della salute”, che si occupa di assistenza psicologica e pratica al servizio dei malati oncologici ad Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi. Gli altri 4 incontri si terranno con la stessa modalità. Ad animarli, la comunità delle Apostole del Sacro Cuore di Trapani. Saranno conclusi dal vescovo.