Coronavirus Covid-19: Guterres (Onu) a Conferenza Monaco, “serve piano vaccinale globale. I vaccini devono essere disponibili e alla portata di tutti, ovunque”

“Il Covid-19 ha radiografato il mondo, esponendo fessure profonde e fragilità. Queste vulnerabilità vanno ben oltre le pandemie e la salute pubblica. La guarigione dalla pandemia è la nostra occasione”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in corso oggi. Per Guterres occorre “un piano vaccinale globale. L’equità dei vaccini è fondamentale per salvare vite umane e per salvare le economie”. Dal segretario Onu un appello: “I Paesi devono condividere le dosi in eccesso e fornire i miliardi necessari affinché l’iniziativa Covax possa essere pienamente operativa”. “Abbiamo anche bisogno di almeno un raddoppio della capacità di produzione globale, attraverso la condivisione delle licenze e il trasferimento di tecnologia. Credo che il G20 – ha proseguito – sia il luogo adatto per istituire una task force di emergenza con il compito di preparare questo piano vaccinale globale, riunendo i Paesi, le aziende e le organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie con il potere, le competenze scientifiche e le capacità produttive e finanziarie necessarie. Sono pronto a galvanizzare l’intero sistema delle Nazioni Unite a sostegno di questo sforzo, a cominciare dall’Organizzazione mondiale della sanità”.