Spagna: Madrid, per l’emergenza Covid quest’anno niente processioni nella Settimana Santa

In una recente riunione tra i rappresentanti delle confraternite e fraternità di Madrid, presieduta dal cardinale arcivescovo Carlos Osoro, si è stabilita la sospensione delle processioni della Settimana Santa per evitare assembramenti di persone nell’attuale emergenza sanitaria. Si è anche deciso che confraternite e fraternità esporranno le immagini dei loro patroni nelle chiese dove hanno sede, dal Sabato della Passione, 27 marzo, al Sabato Santo, 3 aprile, e invitano i fedeli a fare un pellegrinaggio nei diversi luoghi di culto.

Allo stesso tempo, manterranno i loro atti liturgici e si uniranno alle celebrazioni della Settimana Santa della diocesi, che si svolgeranno nel rispetto delle misure adottate dalle autorità sanitarie.

Le celebrazioni in cattedrale inizieranno sabato 20 marzo, alle 19, quando l’arcivescovo emerito di Siviglia, card. Carlos Amigo, proclamerà aperta la Settimana Santa madrilena. Sarà possibile seguire in diretta sul canale YouTube dell’arcidiocesi. Sabato 27 marzo la cattedrale accoglierà un concerto della Banda sinfonica municipale. Domenica 28 il card. Osoro presiederà la messa della Domenica delle Palme, senza processione, ma con una precedente benedizione dei rami di ulivo. La messa sarà trasmessa sul canale de YouTube dell’arcidiocesi. Invece la messa in Coena Domini, Giovedì Santo, 1° aprile, alle 18, si potrà seguire in diretta sul secondo canale di Tve. Come novità di quest’anno, il Venerdì santo, 2 aprile, alle 12, il card. Osoro predicherà il “Sermone delle sette parole” nella basilica di Jesús de Medinaceli. La celebrazione della Passione e Morte del Signore in cattedrale inizierà alle 17 e potrà essere seguita sul secondo canale di Tve. Ancora non è stabilito l’orario della veglia pasquale, ma sarà trasmessa dallo stesso canale tv. La messa di Pasqua, domenica 4 aprile, alle 12, sarà presieduta dal card. Osoro, che al termine impartirà la benedizione. La celebrazione sarà trasmessa sul canale de YouTube dell’arcidiocesi.