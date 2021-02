Ebola: casi in Congo e Guinea. Francia invia kit tramite meccanismo di protezione civile Ue

L’ebola torna a colpire l’Africa. Quattro contagi nella Repubblica del Congo, due decessi ad oggi, mentre in Guinea i casi sono 7 e 5 le morti con molta probabilità legate al virus. Mentre l’Oms si sta mobilitando per far convergere i vaccini nei Paesi colpiti, il governo guineano ha richiesto assistenza attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue. La Francia ha dato disponibilità a inviare più di 500 kit di protezione contro il virus (tute, maschere e guanti per il personale medico che lavora in prima linea) e l’Ue sta coordinando la spedizione di questo materiale. “L’Ue è determinata ad aiutare le autorità guineane a contenere questo virus mortale e mostrare solidarietà al popolo guineano, come ha fatto durante l’epidemia del 2014-2016 nella regione e, successivamente, anche nella Repubblica Democratica del Congo”, ha dichiarato il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič. Oltre agli aiuti dalla Francia, l’Ue è “pronta a fornire ulteriore assistenza attraverso i suoi strumenti umanitari di emergenza”, ha aggiunto Lenarčič, “in Guinea e nei Paesi vicini, pur continuando a sostenere il sistema sanitario del Paese”.