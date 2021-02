Coronavirus Covid-19: Romania invia aiuti alla Moldavia con il meccanismo di protezione Ue

La Romania invierà alla Moldavia articoli di equipaggiamento protettivo personale per assistere il Paese nella sua lotta contro la pandemia di coronavirus: 1.500.000 maschere chirurgiche, 100.000 maschere Ffp3, 100.000 tute protettive e 100.000 guanti. La richiesta di assistenza è stata inoltrata attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue. Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha ringraziato la Romania per questo gesto di solidarietà e ha dichiarato: “La pandemia non conosce confini. Per questo l’Ue e gli Stati membri si impegnano ad aiutare i loro vicini nella lotta contro la pandemia”. In Romania erano già arrivati a inizio febbraio dispositivi di protezione individuale e ventilatori dalla Repubblica Ceca, mentre l’Austria e la Polonia avevano inviato dispositivi di protezione individuale e disinfettante nel 2020. Compito dell’Ue in queste circostanze è di coordinare e cofinanziare i costi di trasporto di queste consegne tramite il suo meccanismo di protezione civile. Fa sapere una nota da Bruxelles che, dall’inizio della pandemia, 30 Paesi hanno ricevuto assistenza sotto forma di dispositivi di protezione medica o personale, attraverso questo meccanismo.