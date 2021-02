90 anni card. Ruini: card. Bassetti (Cei), “il suo è stato vero amore alla Chiesa”

(Foto ANSA/SIR)

“Eminenza, il Suo è stato vero amore alla Chiesa, alle persone che formano la comunità cristiana, agli uomini e alle donne che hanno abitato la Sua storia e non solo. Resta come consegna alle future generazioni la Sua capacità di custodire gli insegnamenti del Concilio Vaticano II”. Lo scrive il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel messaggio di auguri al card. Camillo Ruini, in occasione del suo 90° compleanno: “Con animo grato, rinnoviamo il nostro ringraziamento per la Sua testimonianza e per il Suo servizio alla Conferenza episcopale italiana. Dapprima segretario generale e poi presidente, ha contribuito con sapienza e cura a rafforzare i legami ecclesiali, sociali e culturali della nostra Chiesa e del nostro Paese”.