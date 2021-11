Vaccini: Oxfam ed Emergency, “Pfizer, BioNTech e Moderna guadagnano 1.000 dollari al secondo, vergognoso non condividere i brevetti”

“Le aziende produttrici dei 2 vaccini Covid di maggior successo al mondo – Pfizer, BioNTech e Moderna – stanno realizzando profitti per 65mila dollari al minuto, ossia oltre 1.000 dollari al secondo. Le stesse aziende, però, hanno venduto la maggior parte delle dosi ai Paesi ricchi: Pfizer e BionTech hanno consegnato meno dell’1% delle dosi prodotte ai Paesi a basso reddito, mentre Moderna lo 0.2%. Qui il 98% della popolazione non ha ancora completato il ciclo vaccinale”. È la denuncia lanciata oggi da Oxfam ed Emergency, membri della People’s vaccine alliance (Pva), sulla base dei dati forniti dalle stesse aziende, in occasione del vertice annuale Stat – l’equivalente del World economic forum di Davos per le grandi aziende farmaceutiche – in programma dal 16 al 18 novembre. “È vergognoso che un pugno di aziende stia guadagnando milioni di dollari all’ora, mentre appena il 2% della popolazione dei Paesi a basso reddito ha ricevuto un ciclo vaccinale completo”, hanno detto Sara Albiani, policy advisor sulla salute globale di Oxfam Italia, e Rossella Miccio, presidente di Emergency. Nonostante abbiano ricevuto oltre 8 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici, le 3 aziende continuano a rifiutarsi di condividere brevetti, tecnologie e know–how attraverso l’Organizzazione mondiale della sanità con i produttori qualificati dei Paesi a basso e medio reddito già pronti. “Una mossa che in un sol colpo potrebbe aumentare di parecchio la fornitura mondiale di dosi, abbassare i prezzi dei vaccini e salvare milioni di vite”, sostengono. “Contrariamente a quanto afferma il ceo di Pfizer, la vera assurdità è affermare che nei Paesi in via di sviluppo non ci siano l’esperienza e la competenza necessarie a sviluppare e produrre farmaci e vaccini salvavita – continuano -. Questa è la scusa infondata dietro cui le aziende farmaceutiche si nascondono per proteggere i profitti astronomici che continuano a realizzare”. Sulla base dei rendiconti finanziari, Pva stima che Pfizer, BioNTech e Moderna realizzeranno quest’anno 34 miliardi di dollari di utili (ante imposte), il che equivale a 93,5 milioni di dollari al giorno. I monopoli che queste società detengono hanno prodotto cinque nuovi miliardari durante la pandemia, con una ricchezza netta combinata di 35,1 miliardi di dollari. Oxfam ed Emergency chiedono alle aziende farmaceutiche di “sospendere immediatamente i diritti di proprietà intellettuale per vaccini Covid, test e trattamenti” e ai governi di “utilizzare tutti gli strumenti legali e politici” per richiedere alle aziende “di condividere dati, know-how e tecnologia”.