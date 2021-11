Razzismo: Lotito (presidente Lazio), “ho inserito nell’organigramma il presidente della Fondazione Shoah”

“Per testimoniare il totale allontanamento da qualsiasi iniziativa volta a discriminare, ho inserito nell’organigramma della società il presidente della Fondazione Shoah, Mario Venezia”. Lo ha reso noto il presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, rispondendo ad una domanda sul razzismo nel calcio, nel corso della presentazione della partita partita amichevole di calcio “Fratelli tutti”, tra la World Rom Organization e la “Squadra del Papa – Fratelli tutti”, in programma domenica 21 novembre, alle ore 14.30, presso il Training Center della Società Sportiva Lazio, a Formello (i cancelli saranno aperti alle ore 13 – l’ingresso è libero). “Da quando sono diventato presidente della Lazio, 18 anni fa – ha raccontato Lotito – ho completamente cambiato l’humus dei tifosi della Lazio, e per questo ho dovuto subire e subisco ancora alcune pressioni. Ho messo in atto un processo di affrancamento da questi atteggiamenti che non hanno nulla a che vedere con il mondo dello sporti, con il vivere civile e la dignità umana”. “Siamo portatori di valori, e non portavoce di chi usa il mondo del calcio per valori che non hanno niente a che fare con il mondo dello sport”, ha puntualizzato il presidente. Iniziative come quella di domenica, ha spiegato Lotito, vogliono essere un’occasione per “il superamento degli steccati di carattere sociale, economico, culturale e razziale, portando all’attenzione dell’opinione pubblica questi temi dimenticati e puntando sul riscatto dei giovani, che sono i futuri cittadini di domani”.