Natale: “Così per passione”, dal 6 dicembre la X edizione della mostra di presepi a Terrasini

Ritorna la mostra di presepi artigianali a Terrasini con l’associazione “Così per passione” dal titolo “Intorno al presepe… idee, emozioni, sensazioni”. L’edizione di quest’anno sarà la decima.

Scopo della iniziativa – che si terrà da lunedì 6 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 – è quello di contribuire al recupero, alla sopravvivenza e alla riappropriazione di questa tradizione. La partecipazione, come sempre gratuita, è aperta a costruttori di presepi – tra cui, un particolare riguardo avranno gli alunni delle scuole – e a collezionisti, che troveranno a disposizione uno spazio per allestire o esporre uno o più presepi.

Nell’ambito della rassegna – arricchita da esemplari di presepi creati e messi a disposizione da ceramisti cdi Caltagirone e, novità quest’anno, di Burgio – è previsto un concerto. La mostra si terrà nel salone della parrocchia Chiesa Madre di Terrasini e nei locali di via Roma, 2. Con la Pro Loco quest’anno è stato realizzato anche un percorso “emozionale” tra presepi allestiti nelle “cappelle votive” del centro del paese: un itinerario che tocca “spazi sacri”, esterni alle chiese, luoghi-simbolo della religiosità, della devozione, sia privata sia popolare. Inoltre, è in programma la pubblicazione di un volume-catalogo, con le foto di tutti i presepi presentati quest’anno e nelle nove precedenti edizioni della mostra, con nomi e cognomi degli espositori e con appropriate didascalie. Un modo tangibile per lasciare testimonianza (sia pur semplice) nella storia delle comunità. L’inaugurazione e l’apertura al pubblico sono previste per lunedì 6 dicembre, alle 18, alla presenza di mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, e del sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci.