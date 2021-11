Eurostat: nel 2020 cresciuta la spesa per le prestazioni di protezione sociale. Italia +9% rispetto al 2019

Nel 2020 gli Stati hanno speso per le prestazioni di protezione sociale più che nel 2019, in termini di percentuale rispetto al Pil. A dirlo oggi è Eurostat, l’agenzia Ue di statistica, che precisa tuttavia come ciò sia “in parte dovuto al fatto che il Oil nominale è diminuito a causa della pandemia”. Sebbene siano ancora dati preliminari e non ancora completi rispetto a tutti i Paesi Ue, si nota che i Paesi in cui la spesa per la protezione sociale è stata più alta sono Francia (36% del Pil), Austria (34%) e Italia (33%); al contrario, i livelli più bassi sono stati riscontrati in Irlanda (15%), seguita da Lettonia, Ungheria e Lituania (al 18% del Pil). In termini di percentuale di crescita di questo capitolo di spesa rispetto all’anno precedente, però cambia il grafico: gli aumenti maggiori sono stati registrati a Malta (+28% rispetto al 2019), Irlanda (+21%) e Cipro (+18%). Gli incrementi più contenuti sono stati registrati in Svezia (+4%), Croazia e Danimarca (entrambe +5%). In Italia la crescita della spesa nel 2020 rispetto al 2019 è stata del 9%.