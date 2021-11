Scherma paralimpica: 24 azzurri in pedana per la Coppa del Mondo a Pisa dal 18 al 21 novembre

(foto Comitato Italiano Paralimpico)

Si svolgerà a Pisa dal 18 al 21 novembre la Coppa del Mondo di scherma paralimpica che vedrà impegnati in pedana 24 schermitori azzurri nelle specialità di fioretto, spada, sciabola e 2 competizioni a squadre. L’inizio delle gare è fissato ogni mattina alle ore 10, mentre la giornata si concluderà alle ore 18,30 con le cerimonie di premiazione, tranne che domenica 21 novembre, quando la finale è in programma alle ore 16. Sono circa 250 gli atleti in gara, 80 le persone dello staff, in rappresentanza di 18 Paesi di tutto il mondo. La conferenza stampa della manifestazione si svolgerà domani alle ore 12, nel Comune di Pisa. Questi gli azzurri in gara: Letizia Baria, Matteo Betti, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Davide Costi, Rebecca D’Agostino, Nicola D’Ambra, Matteo Dei Rossi, Sofia Della Vedova, Mattia Galvagno, Edoardo Giordan, Elio Iozzi, Emanuele Lambertini, Veronica Martini, Michele Massa, Pietro Miele, Andreea Mogos, Elisa Molteni, Alberto Morelli, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Michela Pierini, Matilde Spreafico, Loredana Trigilia, Michele Vaglini. Responsabili d’Arma: Marco Ciari, Francesco Martinelli, Simone Vanni.

PROGRAMMA GARE

Giovedi 18 novembre

Spada femminile | Cat. B

Spada maschile | Cat. B

Fioretto maschile | Cat. A

Sciabola maschile | Cat. A

Venerdi 19 novembre

Spada femminile | Cat. A

Sciabola femminile | Cat. B

Fioretto maschile | Cat. B

Spada maschile | Cat. A

Sabato 20 novembre

Fioretto femminile | Cat. A

Fioretto femminile | Cat. B

Sciabola maschile | Cat. B

Sciabola maschile | Cat. A

Domenica 21 novembre

Fioretto femminile | Gara a squadre

Sciabola maschile | Gara a squadre