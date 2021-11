Diocesi: Sassari, al via un corso on line sulla Pastorale della disabilità. Stasera incontro con suor Donatello

Prende il via questa sera a Sassari un corso on line sulla Pastorale della disabilità. La prima lezione, in programma alle 19, vedrà come relatrice suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per le persone con disabilità della Conferenza episcopale italiana. La religiosa affronterà il tema “Cosa dice la Chiesa sulla disabilità? Linee teologiche-antropologiche”.

Il corso, organizzato dall’Ufficio catechistico dell’arcidiocesi di Sassari in collaborazione con la Fondazione di Sardegna e la Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni”, si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Si potrà partecipare all’incontro di questa sera attraverso questo link.