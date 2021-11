Cybersicurezza: la Convenzione di Budapest compie 20 anni. Johansson (Commissione Ue), “crescono attacchi e abusi”. “Affrontare le sfide europee e globali”

La Convenzione di Budapest compie 20 anni, un tempo in cui “abbiamo costruito un’alleanza globale contro il crimine informatico basata su valori condivisi e diritti fondamentali”. Così la commissaria per gli affari interni, Ylva Johansson, in un videomessaggio ai partecipanti alla conferenza del Consiglio d’Europa sulla lotta alla criminalità informatica. La Convenzione di Budapest costituisce la base delle leggi contro la criminalità informatica in oltre l’80% dei Paesi del mondo; 66 Stati ne sono parte, tra cui tutti gli Stati Ue e quasi tutti i membri del Consiglio d’Europa. “La Convenzione è ora più importante che mai”, ha detto ancora Johansson, perché “le minacce digitali sono cresciute in modo esponenziale e continuano a farlo”: durante la pandemia, gli attacchi ransomware sono aumentati del 300% e le vittime hanno pagato più di 280 milioni di euro di riscatto nel 2020. Per combattere questa minaccia l’Ue collabora con partner globali, mentre Europol ha creato il sito web “No more ransom”: a disposizione di chiunque, offre strumenti di decrittazione gratuiti. “Ha aiutato 6 milioni di persone in tutto il mondo e ha impedito 900 milioni di euro di profitti criminali”. Ma on line viaggiano e crescono anche gli abusi sessuali sui minori: da un milione di segnalazioni nel 2010 si è arrivati a quasi 22 milioni di segnalazioni nel 2020. Per questo l’Ue vuole ora una legislazione che “renda obbligatorio per le aziende rilevare, segnalare e rimuovere gli abusi sessuali su minori online”. Domani, ha aggiunto Johansson, il Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa dovrebbe approvare il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione, che riguarda la cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche: sarà “una modernizzazione essenziale che prepara la Convenzione di Budapest per il futuro, per essere pronti ad affrontare le sfide europee e globali”.