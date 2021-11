Diocesi: Venezia, il 21 novembre festa della Madonna della Salute. Indulgenza plenaria, ponte votivo e pellegrinaggio dei giovani con il patriarca

Domenica 21 novembre si celebra a Venezia la festa della Madonna della Salute, grande appuntamento di affidamento e preghiera dei veneziani alla Vergine Maria. Il patriarcato invita a celebrare la ricorrenza in maniera diffusa, come già lo scorso anno, in tutte le parrocchie e santuari della diocesi, con la celebrazione della messa sia nei giorni vicina alla festa, sia nella giornata di domenica, e invita alla preghiera del Rosario in parrocchia, in famiglia e personalmente. Le parrocchie possono proporre anche altri momenti di preghiera, così come invitare i fedeli alle varie celebrazioni che verranno offerte presso la Basilica della Salute nei giorni che precedono la festa che verrà celebrata anche presso la chiesa di Santa Maria della Speranza a Mestre e presso la parrocchia di Catene intitolata alla Madonna della Salute.

La festa si caratterizzerà anche quest’anno per il dono dell’indulgenza plenaria con una estensione dal 18 al 21 novembre, sia per i fedeli che pregheranno alla Salute che per coloro che si recheranno in pellegrinaggio presso qualsiasi chiesa del territorio del patriarcato. Anche gli infermi o coloro che sono accolti presso ospedali e case di riposo, e i carcerati delle case circondariali, potranno ottenere l’indulgenza se pregheranno il Rosario dinanzi ad una immagine della Vergine. L’indulgenza plenaria comprende, ovviamente, anche la messa del 21 presieduta dal patriarca Francesco Moraglia, sia per i fedeli presenti che per coloro che la seguiranno sulla pagina Facebook di Gente Veneta.

Giovedì 18, in tarda mattinata, il ponte votivo sarà aperto dal patriarca e dal sindaco Luigi Brugnaro alla presenza delle autorità civili e militari. Sabato 20, alle 18.15, il pellegrinaggio diocesano dei giovani con un rosario processionale da campo San Maurizio alla Salute, passando per il ponte votivo, introdotto e guidato dal patriarca. Novità di quest’anno una sorta di “triduo”: adorazione eucaristica nelle sere di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 novembre nella basilica della Salute. Sabato 20 e domenica 21 novembre saranno predisposti dei percorsi guidati all’interno della basilica per consentire a tutti i fedeli di passare dinanzi l’immagine della Salute e regolamentare il flusso dei pellegrini.