Infanzia: Fonte di Ismaele, giovedì a Roma il flash mob “Saggi nonostante l’età” per chiedere di istituire la Giornata nazionale per l’ascolto delle persone di minore età

Giovedì 18 novembre, alle ore 15, presso piazza di Montecitorio a Roma, si terrà il flash mob “Saggi nonostante l’età”, in occasione del quale i bambini delle periferie nascoste di Roma città metropolitana offriranno al Parlamento un documento per ripensare i diritti dell’infanzia a partire dal Magistero di Papa Francesco e della Parola di Dio. In particolare chiedono che l’ascolto sia un diritto esercitato in tutti i luoghi istituzionali a prescindere dall’età. Nell’occasione rilanceranno con forza la richiesta di istituire la Giornata nazionale per l’ascolto delle persone di minore età. Diritto troppo spesso ridotto al semplice sentire.

I bambini invitano per questo i parlamentari a raggiungerli davanti Montecitorio. Consegneranno ai parlamentari il loro documento e la spilla di Fonte d’Ismaele per i presidenti di Camera e Senato. L’evento è promosso dall’Associazione Fonte di Ismaele.

A seguire alle ore 16, presso la Sala stampa della Camera dei deputati, si terrà la conferenza stampa promossa da Maria Teresa Bellucci volta alla presentazione del libro “Saggi nonostante l’età” realizzato dall’Associazione Fonte di Ismaele, alla quale prenderanno parte Elisabetta Rampelli, avvocato Osservatorio diritti vulnerabili della Fonte di Ismaele e presidente dell’Unione italiana forense (Uif), Lucia Ercoli, responsabile scientifico dell’Osservatorio Fonte di Ismaele e presidente dell’Associazione Fonte di Ismaele, il card. Augusto Paolo Lojudice, presidente dell’associazione Dorean Dote e arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino (in collegamento).

Parteciperà alla conferenza stampa l’attrice Margherita Tiesi, testimonial per Fonte di Ismaele. Modererà il giornalista Gianluca Scarnicci, direttore di Romasociale.com.