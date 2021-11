Cei: Uniti nel dono, un video racconta la realtà di don Luigi Lodesani e della sua comunità ad Albinea

Ph. archivio

A Borzano, 2.200 abitanti in collina nel comune di Albinea, nella diocesi di Reggio Emilia, don Luigi Lodesani guida l’Unità pastorale Sacra Famiglia, composta da quattro piccole parrocchie. Accanto alla chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, chiusa da tre anni a causa del tetto pericolante, sorge la scuola parrocchiale dell’infanzia San Giovanni Bosco, di cui don Gigi è presidente, che da una settantina d’anni è al servizio della comunità e che consente ai piccoli alunni una straordinaria esperienza di immersione nella natura. La sua storia è al centro del nuovo spot per la campagna #donarevalequantofare della Cei che intende sensibilizzare i fedeli alla corresponsabilità economica verso la missione dei sacerdoti.

Collocata vicino al bosco la scuola, che accoglie 48 bambini, di età compresa tra i tre ed i sei anni, ha sfruttato questa posizione geografica per promuovere un metodo formativo che coniuga educazione ecologica e spirituale. “Quando cinque anni fa è uscita la Laudato si’, si è iniziato ad utilizzare anche il bosco come luogo educativo – dice don Lodesani – dove i bambini vivono a pieno il rapporto con il creato: l’ammirano, provano stupore, lo rispettano, imparano la cura e ringraziano Dio per quello che ci ha donato. Grazie anche all’intervento di alcuni nonni è stato creato un percorso per facilitare l’arrivo dei bambini al ‘campo base’ nel bosco. I bimbi imparano a conoscere le piante, gli animali e tutto ciò che li circonda e migliorano le loro abilità motorie, aumentano l’autostima, l’autonomia e la responsabilità. Poi imparano a collaborare gli uni con gli altri e a condividere le loro emozioni”.